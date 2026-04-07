Cattivo esempio degli adulti sui cellulari

Un pensionato ha raccontato di usare spesso l’autobus a Bologna, notando che molti bambini chiedono un cellulare. Uno psicologo ha commentato che, in Italia, sono i bambini a desiderare maggiormente il cellulare rispetto ad altre fasce d'età. La discussione si concentra sulle abitudini dei più giovani e sul ruolo degli adulti nella gestione di questa richiesta, senza aggiungere opinioni o interpretazioni personali.

Uno psicologo sul Carlino dichiarava che solo in Italia i bambini vogliono il cellulare. Io, pensionato, prendo spesso l’autobus per muovermi a Bologna. Recentemente mi sono soffermato a guardare i miei compagni di viaggio. Avevo attorno sedute 11 persone, nove di esse avevano lo smartphone in mano, girandomi ho visto solo due altri viaggiatori senza. Ora chiediamoci perché un bambino vuole il suo telefonino. Roberto Dovesi Risponde Beppe Boni Se la maggioranza degli adulti non sa più fare a meno dello smartphone, che ormai serve a tutto fuorché telefonare, è ovvio che i bambini e gli adolescenti ne seguono l’esempio. Però è anche vero che il cellulare è un passatempo che riempie i momenti vuoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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