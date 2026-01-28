Giuseppe Lavenia | Bambini sui social mai prima dei 14 anni I genitori i primi a dare il cattivo esempio La privacy dei figli? Non esiste

Giuseppe Lavenia mette in guardia sui social: i bambini non dovrebbero usarli prima dei 14 anni. Secondo lui, sono i genitori i primi a sbagliare, dando il cattivo esempio. La privacy dei figli? Non esiste, dice, e i più piccoli si mostrano senza pensare alle conseguenze, tra un reel di TikTok e una storia su Instagram, mentre il mondo reale sembra passare in secondo piano.

Una vita che scorre tra un reel di TikTok e una storia su Instagram, mentre la realtà resta fuori dalla porta. I dati sono da brividi: quasi la metà degli adolescenti italiani.

