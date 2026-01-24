Recentemente, Nicola Gratteri, a capo della procura di Napoli, ha suscitato discussioni per aver dichiarato di non utilizzare il computer fornito dal ministero della Giustizia. La scelta di un pubblico ufficiale di questo livello di rifiutare strumenti ufficiali solleva questioni sulla trasparenza e l’efficienza delle istituzioni. Analizzare questa posizione permette di riflettere sui rapporti tra tecnologia, responsabilità e esempio per i professionisti della giustizia.

Negli ultimi giorni Nicola Gratteri, cioè il capo della più grande procura d’Europa, quella di Napoli, è tornato a vantarsi di non usare il pc fornito dal ministero della Giustizia (“E’ un soprammobile sulla mia scrivania”) preferendo un portatile personale. Si tratta di un comportamento che mette a rischio la segretezza degli atti di indagine. Il ministero mette a disposizione dei magistrati un sistema di infrastrutture informatiche proprio per garantire protezione da intrusioni esterne e aggiornamenti costanti sulla sicurezza. Anche perché i magistrati hanno una bassa alfabetizzazione informatica e sarebbe assurdo se ognuno di loro si occupasse della sicurezza del proprio computer. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il portatile di Gratteri: un cattivo esempio per i magistrati

