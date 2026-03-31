Caterina Di Bitonto di Europa Verde Ancona ha espresso preoccupazione riguardo all’idea di installare scogliere soffolte a Portonovo, proposta dal sindaco di Ancona per contrastare l’erosione delle spiagge. La rappresentante politica ha sottolineato che, sebbene queste scogliere non siano visibili, potrebbero causare danni all’equilibrio biologico dell’area. La questione riguarda la tutela del territorio e delle attività commerciali legate alla zona.

L'esponente di Europa Verde critica la proposta del sindaco Daniele Silvetti e rilancia l'idea dell'Area marina protetta per tutelare la baia e tutto il suo ambiente «Il mare – spiega - una volta dà e una volta toglie, quindi a Portonovo si arretra, ma intanto facciamo le scogliere forse è questo il tema. Stiamo parlando di un parco naturale regionale vocato a diventare parco nazionale». L’esponente dei verdi ammette: «Le scogliere soffolte non si vedono, questo è certo quindi non c’ è impatto visivo» tuttavia «possono modificare le correnti marine e in questo modo si influenzano flora e fauna e si possono creare danni all’equilibrio biologico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Caterina di Bitonto (Ev) su Portonovo: «Le scogliere soffolte non si vedono, ma possono creare danni all’equilibrio biologico»

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