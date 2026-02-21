Rette in aumento anche del 75% nelle strutture residenziali Caterina Di Bitonto Ev | Cosa incomprensibile verso persone bisognose

Caterina Di Bitonto afferma che l’aumento delle rette nelle strutture residenziali, fino al 75%, deriva da costi crescenti e risposte insufficienti. L’ex operatrice socio sanitaria sottolinea come questa decisione penalizzi le persone più bisognose, già vulnerabili. Le nuove tariffe colpiscono famiglie e assistiti, rendendo più difficile l’accesso ai servizi fondamentali. La situazione solleva preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza e sulla sostenibilità del sistema. La questione rimane aperta e senza soluzioni immediate.

La co-portavoce di Ancona di Europa Verde ed ex operatrice socio sanitaria: «Sono soggetti fragili poiché afflitti da patologie che li rendono dipendenti da altri per avere una qualità di vita quotidiana accettabile» «Leggere di un possibile pesante aumento delle rette da versare – inizia così il comunicato di Di Bitonto - per tutte quelle persone, spesso anziane ma non sempre, che vengono affidate alle cure di strutture residenziali h 24, è una cosa abbastanza incomprensibile. Si tratta di cure quotidiane verso esseri umani bisognosi, soggetti fragili poiché afflitti da patologie che li rendono dipendenti da altri per avere una qualità di vita quotidiana accettabile che possa rispondere ai loro bisogni».