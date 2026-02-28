Milano | sorpresi con cocaina nascosta in auto due arresti per spaccio

Due cittadini albanesi di 22 e 24 anni sono stati arrestati a Pioltello, in provincia di Milano, dalla polizia che ha trovato cocaina nascosta nell’auto durante un controllo. Gli agenti hanno sequestrato la sostanza e proceduto con le manette, accusandoli di spaccio di droga. L’operazione si è svolta nella giornata di oggi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto.

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Pioltello, comune in provincia di Milano, due cittadini albanesi di 22 e 24 anni ritenuti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di droga. Giovedì 26 febbraio gli agenti del commissariato Monforte Vittoria che da tempo sorvegliavano un'auto di colore viola sono entrati in azione quando una donna è salita a bordo del veicolo per scendere subito dopo. La giovane ha ammesso di aver appena acquistato una dose di cocaina con un sistema di pagamento digitale, mentre i due uomini seduti sui sedili anteriori sono stati bloccati con 590 euro. Nell'auto, posta poi... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: sorpresi con cocaina nascosta in auto, due arresti per spaccio Corre a tutto gas con la cocaina nascosta in auto, 55enne arrestato per spaccioi carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale, con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Catania, hanno arrestato un... Reggio Calabria, sorpresi in auto con 4 kg di cocaina: arrestati due corrieri della drogaLa Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha tratto in arresto a Villa San Giovanni due corrieri di droga diretti in Sicilia, che a bordo della loro... Siracusa, sorpresi in taxi con oltre 5 chili di cocaina: arrestati Aggiornamenti e notizie su Milano. Temi più discussi: Nell'auto di lusso nascondono cocaina per quasi un milione di euro: due arresti nel Milanese; Carcere di Poggioreale, bloccati due droni che stavano recapitando cellulari e droga ai reclusi; Uomo e donna con figlio minorenne sorpresi in auto con droga e coltelli; Sorpresi con la droga durante i controlli. Denunciati in due. Milano, scoperto vasto traffico di cocaina: documentate oltre mille cessioni, quattro arrestiIl capo del gruppo, un cittadino albanese di 34 anni, è stato rintracciato a Milano presso la sua residenza in via Veglia, dove si trovava sottoposto alla misura dell’affidamento in prova dopo un ... virgilio.it C'è uno sconosciuto nei nostri uffici, dipendenti chiamano la polizia: arrestato con la cocainaC'è uno sconosciuto che è entrato nella nostra sede e passeggia per gli uffici. Suonava più o meno così la segnalazione arrivata alla centrale operativa della questura di Milano mercoledì all'ora di ... milanotoday.it Il #tram deraglia a #Milano, 2 morti e scenario apocalittico. Il terrore negli occhi dei presenti "Visto nulla di simile in 70 anni". I passeggeri: "Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi siamo caduti" - facebook.com facebook ll Consolato Generale del Messico a Milano informa che gli appuntamenti sul portale #MiConsulado per il mese di APRILE e MAGGIO. Prenota il tuo appuntamento: citas.sre.gob.mx Verifica i requisiti: consulmex.sre.gob.m x.com