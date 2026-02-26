Capitale della Cultura 2028 Catania presenta il dossier Catania continua | la diretta

Al via oggi e domani, nella Sala Spadolini del ministero della Cultura, a Roma, le audizioni delle dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Tra loro c'è anche Catania. Presiedute da una giuria di esperti, le audizioni rappresentano un momento decisivo nel percorso di selezione della vincitrice, offrendo a ciascuna città partecipante l'opportunità di presentare il proprio dossier di candidatura, illustrandone la visione strategica e rispondendo alle questioni che saranno poste dai giurati. 09.00 - 10.00 Anagni (Fr) con il dossier "Hernica Saxa. Dove la storia lega, la CULTURA unisce". 14.00 - 15. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Capitale Italiana della Cultura 2028: Tarquinia presenta il dossierIl dossier di candidatura “La Cultura è Volo” sarà presentato in Aula consiliare.

Leggi anche: Catania capitale della cultura 2028, domani le audizioni al ministero

Capitale della Cultura 2028. Colle si gioca tutto al ministero. Il sindaco Pii illustra il dossierSono due i pullman, con circa 80 persone a bordo, che sono partiti questa mattina alla volta di Roma per accompagnare e sostenere Colle in occasione dell’audizione ufficiale al ministero della Cultura ... lanazione.it

In viaggio verso la Capitale della CulturaOggi pomeriggio, dalle 15,15 alle 16,15, le due città presenteranno nella sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma il progetto I sentieri della bellezza, fra i dieci finalisti. L’audizione ... corrierecesenate.it

