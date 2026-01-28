Università migliori d’Europa buoni risultati per l’Italia ma perde i suoi talenti

L’Italia ottiene buoni risultati nelle classifiche delle università europee, ma perde molti studenti di talento. In molti casi, i cervelli scelgono di andare all’estero, lasciando i nostri atenei con poche new entry straniere. Gli atenei italiani sono ancora competitivi sui numeri, ma l’assenza di studenti stranieri pesa sulla qualità e sulla crescita. La situazione preoccupa perché rischia di indebolire il futuro delle università italiane.

La classifica delle migliori università europee conferma buoni risultati accademici per l'Italia, risulta penalizzato l'aspetto internazionale degli atenei italiani, pochi in entrata ma molti cervelli in uscita L'Italia si conferma tra i pilastri del sistema universitario europeo, ma il divario tra qualità accademica e capacità di trattenere i talenti resta forte. Questo è ciò che emerge dal QS World University Rankings: Europe 2026, che incorona l'Università di Oxford come migliore d'Europa. Le università italiane presenti in classifica risultano apprezzate a livello internazionale, ma ancora poco attrattive per studenti e docenti stranieri.

