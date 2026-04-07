Castione | avvistato un lupo nelle vicinanze del centro abitato

Nelle ultime giornate, un animale selvatico è stato avvistato nei pressi di un centro abitato nella zona di Castione Andevenno. La notizia è stata comunicata dall’amministrazione comunale attraverso il profilo Facebook ufficiale. La segnalazione riguarda l’osservazione di un lupo nelle vicinanze di alcune abitazioni, senza che siano stati riportati danni o incidenti legati all’evento.

Nei giorni scorsi un lupo è stato avvistato nei pressi del centro abitato di Castione Andevenno: a darne notizia, attraverso il proprio profilo Facebook ufficiale, l'amministrazione del Comune alle porte di Sondrio. La stessa amministrazione comunale ha provveduto ad allertare la Polizia provinciale e ha rivolto alla cittadinanza alcune raccomandazioni. In particolare quelle di sorvegliare con cura gli animali domestici: evitare di lasciarli incustoditi, soprattutto nelle ore serali e notturne; prestare particolare attenzione nelle aree periferiche e in prossimità di zone boschive. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Incontro ravvicinato in paese: un lupo corre tra le case e le macchine del centro abitatoA Modigliana, in pieno centro abitato, è stato avvistato un lupo che correva per le strade e tra le macchine.

Lupo avvistato vicino ai Giardini Margherita a BolognaBologna, 14 febbraio 2026 – Continuano a Bologna gli avvistamenti di lupi nelle vicinanze della città.

Avvistato un lupo nei campi dell'Adda Martesana

Si parla di: Lupo avvistato vicino al centro abitato di Castione Andevenno.

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