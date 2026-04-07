Castiglione M Raimondo | 1,8 milioni per una scuola antisismica e green

A Castiglione Messer Raimondo è stato approvato un finanziamento di 1,8 milioni di euro destinato alla costruzione di una scuola antisismica e sostenibile. Nei giorni scorsi, è stato sbloccato un primo importo di 250 mila euro per avviare i lavori di ricostruzione della sede della direzione dell’Istituto Comprensivo Valle del Fino. La somma fa parte di un intervento più ampio volto a migliorare gli spazi scolastici della zona.

A Castiglione Messer Raimondo parte l’operazione per la ricostruzione della sede della dirigenza dell’Istituto Comprensivo Valle del Fino, grazie a un primo sblocco di 250.110 euro. Il versamento appena disposto copre il 20% della somma complessivamente prevista per l’opera. L’intervento prevede l’abbattimento della vecchia struttura e la successiva edificazione di un nuovo complesso scolastico. L’intera operazione poggia su un investimento totale di 1.786.500 euro. Di questo importo, una quota consistente pari a 1.250.550 euro sarà coperta attraverso l’utilizzo dei fondi destinati alla ricostruzione post-sisma. Un piano strategico per il rilancio della Valle del Fino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castiglione M. Raimondo: 1,8 milioni per una scuola antisismica e green Riciclo e sostenibilità, una scuola brianzola alle finali nazionali del Green GameSarà l’Iti Enrico Fermi di Desio a portare i colori della Brianza alle finalissime nazionali della 13esima edizione dei Green Game che si terranno... Svolta green a Cinisello. Eco-caldaie, cappotti e illuminazione a led: "Sarà una scuola classe A"Un intervento modello di decarbonizzazione e riqualificazione energetico-ambientale. Temi più discussi: Strade dissestate per il maltempo: le ordinanze per la viabilità nel Teramano; Allerta meteo in Abruzzo, tante scuole chiuse; Il Ciclone Erminio sferza l'Abruzzo: è allerta rossa; Scuole chiuse per ondata di maltempo oggi 1 aprile 2026: l’elenco dei comuni per regione. Castiglione M. Raimondo: Carabinieri in cantiere per la morte dell’operaioNon è stato un malore la causa della morte dell’operaio deceduto in cantiere a Castiglione Messer Raimondo. Oggi, 26 gennaio, nuovo sopralluogo dei Carabinieri Nel cantiere in cui è avvenuto il ... rete8.it meteo Castiglione Messer Raimondo20 coperto / pioggia 7.9 1.5mm 90 N/NO 17 - 22 5.1 7.1 95 994 1410 0 23 coperto / pioviggine 7.2 0.8mm 70 N/NO 15 - 20 4.5 6.3 94 995 1350 0 ... meteogiornale.it Comune di Castiglione Olona - facebook.com facebook A Castiglione della Pescaia torna la Via Crucis drammatizzata con oltre 180 figuranti - x.com