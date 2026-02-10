Svolta green a Cinisello Eco-caldaie cappotti e illuminazione a led | Sarà una scuola classe A

A Cinisello, la scuola Parco Nord diventa un esempio di sostenibilità. Da un anno sono partiti i lavori di riqualificazione energetica: installate eco-caldaie, nuovi cappotti e luci a led. L’obiettivo è ottenere una classe energetica A e ridurre l’impatto ambientale dell’istituto, che con oltre 6mila studenti al giorno è il più grande campus scolastico d’Europa. I lavori continuano e promettono di trasformare completamente il modo di gestire l’energia all’interno della scuola.

Un intervento modello di decarbonizzazione e riqualificazione energetico-ambientale. È quello che da un anno ha preso il via all'istituto Parco Nord, il più grande campus scolastico d'Europa con oltre 6mila presenze giornaliere. "Si tratta dell'opera di maggior portata a livello europeo nel settore scolastico – sottolinea Roberto Maviglia, consigliere delegato di Città Metropolitana -. Abbiamo tolto l'alimentazione a gas delle caldaie, che ora sono a biomassa, un combustibile naturale. E poi cappotti, tetti isolanti verdi, led per arrivare a quasi l'80% di risparmio energetico e a una scuola in classe A".

