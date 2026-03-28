Riciclo e sostenibilità una scuola brianzola alle finali nazionali del Green Game

Un istituto tecnico della Brianza si prepara a rappresentare la regione nelle finali nazionali del Green Game, in programma martedì 31 marzo al PalaTiziano di Roma. L’evento, alla sua tredicesima edizione, coinvolge studenti di diverse scuole italiane e si concentra su tematiche di riciclo e sostenibilità. La scuola brianzola ha superato le fasi locali e si presenta ora alla competizione nazionale.

Sarà l’Iti Enrico Fermi di Desio a portare i colori della Brianza alle finalissime nazionali della 13esima edizione dei Green Game che si terranno martedì 31 marzo alle 10 al PalaTiziano di Roma. Un traguardo che valorizza il lavoro svolto in aula e l’attenzione dell’istituto verso l’educazione ambientale. In palio a Roma, oltre al titolo di campione nazionale Green Game 2026, buoni destinati all’acquisto di materiale didattico per gli istituti scolastici, a conferma dell’impegno concreto del progetto nel sostenere il mondo della scuola. “Il successo del Green Game dimostra quanto sia fondamentale coinvolgere le nuove generazioni con... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Riciclo e sostenibilità, una scuola brianzola alle finali nazionali del Green Game Articoli correlati Tre classi del "Foscolo" alle finali nazionali del Green GameIl progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia Nel... Le scuole si sfidano a colpi di riciclo e sostenibilità ambientale, il Garibaldi-Da Vinci vola in finale del 'Green Game'A conquistare il pass per la finale nazionale è stata la classe 2^I Cc dell’It Garibaldi-Da Vinci, che rappresenterà la provincia di Forlì e Cesena... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Green Game Temi più discussi: Studenti ferraresi in finale al Green Game 2026: sfida nazionale sulla sostenibilità; La classe 2C del Liceo G B Vico vola in Finale Nazionale Green Game a Roma; A Roma la finale nazionale del Green Game, per la provincia scende in campo il 'Garibaldi-Da Vinci'; Green Game 2026: il Liceo Euclide di Cagliari sfida l’Italia a Roma. Studenti di Edolo alla finale nazionale del Green GameAl PalaTiziano di Roma la sfida tra 3mila studenti da tutta Italia. In gara anche l’Istituto Meneghini per il titolo della sostenibilità. quibrescia.it Green Game 2026: gli studenti del Foscolo di Teano e Sparanise volano alla Finale Nazionale di RomaSaranno gli studenti dell’I.I.S. Ugo Foscolo di Teano e della sede associata di Sparanise tra i grandi protagonisti della Finale Nazionale del Green Game 2026. casertaweb.com IL 'VOLTA' DI FROSINONE VERSO LA FINALE NAZIONALE DEL 'GREEN GAME'... C’è un momento in cui l’impegno quotidiano, lo studio e la passione smettono di essere soltanto lavoro silenzioso tra i banchi e diventano orgoglio, entusiasmo, futuro. È il - facebook.com facebook ISTITUTO “BERNALDA-FERRANDINA” DI FERRANDINA ALLA FINALE NAZIONALE DEL GREEN GAME x.com