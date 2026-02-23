Ha un malore si schianta con l' auto e muore sulla tangenziale di Catania

Un uomo ha perso la vita questa mattina sulla tangenziale di Catania dopo aver avuto un malore e aver perso il controllo dell’auto. L’incidente si è verificato vicino al distributore Q8, quando il veicolo è finito contro le barriere di sicurezza. Le forze dell’ordine sono intervenute subito, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il conducente. La polizia sta ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Incidente mortale questa mattina lungo l'Asse dei servizi della Tangenziale di Catania, nei pressi del distributore Q8. Il conducente di un'auto, che procedeva in direzione del capoluogo etneo, sarebbe stato colto da un malore improvviso, perdendo il controllo del veicolo e finendo contro il guardrail. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura per i rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico ha subito temporanei rallentamenti, con disagi alla circolazione nella zona interessata.

Si schianta in tangenziale, l'auto accartocciata contro il guardrail: muore 77enneUn uomo di 77 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sulla tangenziale.

Tamponamento a catena sulla Tangenziale di Napoli, auto si schianta e si ribalta: incidente nella notteNella notte si è verificato un tamponamento a catena sulla Tangenziale di Napoli, con alcune vetture coinvolte e un'auto che si è ribaltata.

Salerno, scontri in autostrada tra tifosi della Casertana e del Catania: traffico bloccato

