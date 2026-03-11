PTM-Piano territoriale metropolitano di Napoli | firmata l’Intesa Istituzionale

Oggi è stata firmata l’Intesa Istituzionale per il PTM, il Piano territoriale metropolitano di Napoli. La firma è avvenuta tra la Conferenza permanente di Pianificazione e la Città Metropolitana di Napoli. Il sindaco ha commentato che il documento rappresenta una visione per governare il futuro del territorio metropolitano. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, con presenti le autorità coinvolte.

Sottoscritta oggi tra la Conferenza permanente di Pianificazione e la Città Metropolitana di Napoli. Il sindaco Manfredi: “Una visione per governare il futuro del territorio metropolitano”. L’assessore regionale Cuomo: “Uno strumento fondamentale per programmare gli investimenti”. Si è svolta stamattina, alle ore 12.00, presso la Sala del Consiglio Metropolitano del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli, la cerimonia di sottoscrizione dell’Intesa Istituzionale tra la Conferenza permanente di Pianificazione (ex art. 5 L.R. n. 132008) e la Città Metropolitana di Napoli sul progetto di “ Piano Territoriale Metropolitano (PTM)”, comprensivo della proposta di articolazione del territorio in 10 Zone Omogenee. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - PTM-Piano territoriale metropolitano di Napoli: firmata l’Intesa Istituzionale Articoli correlati Leggi anche: Napoli avanza: firmato accordo per il Piano Territoriale, nuova era per l’urbanistica cittadina. Continuità territoriale e viabilità al centro della visita istituzionale all’ElbaPORTOFERRAIO – Giornata di verifiche e incontri istituzionali all’Isola d’Elba per l’assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture della... PTM - Piano territoriale metropolitano di Napoli: firmata l’Intesa Istituzionale Aggiornamenti e contenuti dedicati a Intesa Istituzionale Temi più discussi: PTM-Piano territoriale metropolitano di Napoli: firmata l’Intesa Istituzionale; Piano territoriale metropolitano di Napoli, firmata l’intesa; Napoli, svolta per l'urbanistica: firmata l'intesa sul Piano Territoriale; Crollano quotazioni petrolio e gas dopo le dichiarazioni di Trump: le borse europee tornano a sorridere. Napoli: firmata intesa su Piano territoriale metropolitano, previste 10 zone omogeneeSi è svolta questa mattina, alle ore 12, presso la Sala del Consiglio Metropolitano del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova a ... agenzianova.com Napoli, svolta per l'urbanistica: firmata l'intesa sul Piano Territoriale10 zone omogenee per lo sviluppo sostenibile ... msn.com , ' Napoli. E' stata firmata stamane l'intesa Istituzionale tra la Conferenza permanente di Pianificazione e la Città Metropolitana di Napoli sul progetto di "Piano Territoriale - facebook.com facebook PTM-Piano territoriale metropolitano di Napoli: firmata l’Intesa Istituzionale. Sottoscritta oggi tra la Conferenza permanente di Pianificazione e la Città Metropolitana di Napoli. Per saperne di più shorturl.at/skAIx x.com