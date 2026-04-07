Cassino Sergio Cortés in Michael Jackson Experience

Sabato 11 aprile alle 21, al teatro Manzoni di Cassino, si terrà lo spettacolo di Sergio Cortés intitolato

Sabato 11 Aprile alle ore 21.00 presso il teatro Manzoni di Cassino si terrà lo spettacolo di Sergio Cortés "Michael Jackson Experience".Biglietti su VIVATICKETSergio Cortés non è un semplice imitatore o un cantante che vuole rendere omaggio al proprio idolo, è un uomo che è stato controfigura. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Sergio Cortes - The Michael Jackson Experience al Teatro RepowerLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Il 20...

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OS ARQUIVOS + PERTUBADORES VAZADOS do CASO JEFFREY EPSTEIN [com DANIEL LOPEZ]

Michael Jackson: il Re del Pop rivive on stage con il talento di Sergio CortésMichael Jackson, è vivo? Dal giorno in cui il Re del Pop è morto, questa è la domanda più frequente che si pongono i suoi fan perché è davvero difficile pensare che lui, autore di canzoni che hanno ... it.blastingnews.com

Sergio Cortés in The Michael Jackson ExperienceLunedì 20 aprile 2026 alle ore 21.00 il Teatro Repower di Assago, in via Giuseppe Di Vittorio 6, ospita lo spettacolo The Michael Jackson Experience con Sergio Cortés. Sergio Cortés non è un semplice ... mentelocale.it