Sergio Cortes - The Michael Jackson Experience al Teatro Repower

Il 20 aprile 2026 il Teatro Repower di Assago ospiterà Sergio Cortes in “The Michael Jackson Experience”. L’evento vedrà l’artista esibirsi sul palco, portando in scena uno spettacolo dedicato al celebre cantante. La serata è prevista come una grande occasione per gli appassionati di musica e di spettacolo dal vivo. L’ingresso sarà aperto al pubblico senza restrizioni particolari.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Il 20 aprile 2026 il Teatro Repower di Assago (MI) si trasformerà nel palcoscenico di un evento straordinario dedicato al Re del Pop. Arriva “Sergio Cortés – The Michael Jackson Experience”, uno spettacolo emozionante che celebra la musica, lo stile e la magia senza tempo di Michael Jackson.Considerato uno dei più incredibili interpreti e sosia di Michael Jackson al mondo, Sergio Cortés porta in scena uno show spettacolare che unisce performance vocali dal vivo, coreografie iconiche e costumi fedeli agli originali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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