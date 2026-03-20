Nel territorio di Bari-Bat, le imprese edili segnalano un aumento a due cifre dei prezzi di molti materiali, secondo un comunicato diffuso da Ance Bari-Bat. La nota specifica che i costi sono in crescita e che questa situazione riguarda diverse forniture utilizzate nel settore edilizio. La comunicazione è stata resa nota recentemente senza ulteriori commenti o analisi.

Di seguito un comunicato diffuso da Ance Bari-Bat: “Nel nostro territorio, le imprese stanno riscontrando aumenti percentuali a due cifre su molti materiali da costruzione: dall’incremento del bitume, fino al 75%, a quello del 10% circa del calcestruzzo, con forti preoccupazioni di ulteriori incrementi nei prossimi giorni in relazione all’incidenza dei costi di energia e gasolio nei processi di confezionamento e fornitura in cantiere dello stesso. Il rischio da scongiurare è che, proprio in questo momento in cui le città sono disseminate di cantieri pubblici, molte imprese non riescano a sostenere questo repentino aumento di prezzi e siano costrette a fermarsi; per questo motivo auspichiamo un immediato intervento, oltre che da parte del Governo a livello centrale, anche dei committenti a livello territoriale”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Edilizia, costruttori: Bari-Bat, “nel nostro territorio aumenti percentuali a due cifre” per molti materiali Ance

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