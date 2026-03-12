Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, ha commentato la preparazione delle partite da parte di Allegri, sottolineando che non ha vinto entrambi i derby per caso. Pazzini ha evidenziato la precisione e l’efficacia del metodo dell’allenatore, che si traduce in risultati concreti sul campo. La sua analisi si concentra sulla strategia adottata durante le gare decisive per il club rossonero.

Il successo del Milan nel derby contro l'Inter ha ridato un senso a un campionato che sembrava già concluso alle idi di marzo. I rossoneri hanno ridotto il distacco con la squadra di Chivu a 7 punti, le ultime 10 giornate saranno fondamentali per provare a completare la rimonta. Allegri mantiene i piedi per terra: "Una vittoria in meno per raggiungere la qualificazione in Champions League", ma ora, i tifosi milanisti, hanno il diritto di sperare in qualcosa di più grande. Pochi giorni dopo il derby, Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di 'Aura Sport' per analizzare la vittoria dei rossoneri nella stracittadina contro l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Pazzini: "Allegri prepara le partite in maniera perfetta, non ha vinto entrambi i derby per caso"

