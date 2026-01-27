L’ex calciatore Antonio Cassano commenta duramente le recenti prestazioni del Milan sotto la guida di Allegri, criticando il suo metodo e i risultati. Cassano si dice scettico riguardo alla possibilità di qualificarsi tra le prime quattro in campionato, evidenziando differenze di visione e approccio tra i due. Una riflessione che apre un dibattito sul momento attuale della squadra rossonera.

"Dove arriverà il Milan? Non tra le prime quattro - ha detto sicuro Allegri -. Le pagelle di Roma-Milan: 6 ad Allegri e 6,5 a Gasperini, questa è la competenza nel calcio italiano. Con questo sono 7 anni che Allegri non vince il campionato e non lo vincerà neanche quest’anno, come non vincerà la Coppa Italia". Cassano ha quindi proseguito così. "La Roma poteva vincere 5-0, senza se e senza ma. Allegri continua a far ridere i polli, a Como e all’Olimpico gli hanno fatto 70 tiri. A fine gara ha detto di avere la partita in mano sull’1-0. Oggi Allegri non è credibile, è un allenatore scarso e pure bugiardo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano demolisce (ancora) Allegri: “Fa ridere i polli. Il Milan non arriverà tra le prime quattro”

Approfondimenti su Cassano Allegri

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Cassano parole dure su Allegri:”Ormai è finito,quest anno il Milan farà peggio degli altri anni”

Ultime notizie su Cassano Allegri

Cassano demolisce Inzaghi: Quattro scudetti con AllegriAntonio Cassano, sulle frequenze di Viva el Futbol, è tornato a parlare di Simone Inzaghi e della sua esperienza sulla panchina dell’Inter. Antonio Cassano contro Inzaghi: le dichiarazioni a Viva el ... calciomercato.it

Milan, Allegri chiarisce su stop Fullkrug e Pavlovic, il giudizio su Cassano e il ricordo delle scuole saltate grazie a TombaIl tecnico rossonero Allegri non teme il campo fatto allargare da Fabregas a Como e racconta la sua esperienza da tedoforo, ricordando le imprese di Tomba ... sport.virgilio.it

Cassano demolisce l'Inter e Inzaghi... tanto per cambiare, come rispondiamo a FantAntonio - facebook.com facebook