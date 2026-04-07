Durante la Settimana pasquale, il Papa non ha espresso commenti specifici sull’allontanamento del cardinale Pizzaballa dal Santo Sepolcro, limitandosi a condanne generiche della violenza. La situazione nel conflitto tra Israele e Gaza continua a evolversi, mentre l’influenza di Donald Trump sulla regione sembra ancora presente. La Chiesa non ha fornito ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali riguardo i recenti sviluppi legati a questa vicenda.

Il Papa ha reagito con un silenzio quasi totale all’allontanamento del cardinale Pizzaballa dal Santo Sepolcro durante la Settimana pasquale, limitandosi a condannazioni generiche della violenza mentre il conflitto tra Israele e Gaza prosegue sotto l’influenza di Donald Trump. L’episodio vede protagonista il cardinale Pizzaballa, descritto come un uomo verticale che ha scelto di restare nelle zone di sofferenza e morte invece di osservarle a distanza. Il prelato aveva espresso la ferma volontà di non abbandonare il proprio posto nonostante le lacerazioni sociali in corso. Dopo l’estromissione del cardinale, il governo di Israele ha tentato una manovra per salvare la propria immagine, ma dal Vaticano non è arrivata alcuna reazione concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Pizzaballa: il silenzio del Papa tra Gaza e l’ombra di Trump

Dal silenzio sul caso Pizzaballa a generiche frasi contro la violenza: il Papa sussurra invece di gridarePoche cose fanno rumore quanto il silenzio, lo spiega bene lo psicoanalista Egon Molinari nel suo libro Il silenzio in analisi.

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