Minuto di silenzio per Gaza procedimento disciplinare per dieci Vigili del fuoco | il caso Pisa tra Stato e libertà di coscienza

Da lanotiziagiornale.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa, dieci vigili del fuoco sono sotto procedimento disciplinare per aver partecipato, quattro mesi fa, a un minuto di silenzio in ginocchio durante una manifestazione per Gaza. La vicenda solleva questioni sulla libertà di coscienza e i limiti delle responsabilità professionali dei dipendenti pubblici. Un caso che evidenzia il rapporto tra espressione personale e dovere istituzionale nel contesto delle recenti tensioni internazionali.

Dieci vigili del fuoco del comando di Pisa ricevono una contestazione disciplinare per un gesto compiuto quattro mesi prima: un minuto di silenzio, in ginocchio, durante una manifestazione per Gaza. Indossavano i dispositivi di protezione individuale, quelli che identificano il pompiere quando entra nelle case che bruciano o scava nel fango delle alluvioni. Per il Ministero dell’Interno quel gesto è diventato un problema di disciplina. Il gesto e la piazza. Il fatto risale al 22 settembre 2025, giornata di sciopero generale proclamata dall’Usb. A Pisa il corteo attraversa la città e arriva nei pressi dell’aeroporto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

