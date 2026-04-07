La Direzione distrettuale antimafia di Roma ha disposto il sequestro del cellulare di un sospettato nel procedimento legato al caso Delmastro. La misura arriva nell’ambito delle indagini in corso, che coinvolgono diversi soggetti e si concentrano su questioni di natura giudiziaria. Le forze dell’ordine hanno provveduto a prelevare il dispositivo per analizzarlo, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sui contenuti che si vogliono esaminare.

La Direzione distrettuale antimafia di Roma ha ordinato il sequestro del telefono cellulare di Mauro Caroccia, indagato insieme alla figlia Miriam per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell’ambito dell’inchiesta sulla società ‘Le 5 Forchette’, nella quale aveva una partecipazione anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (non indagato). Gli inquirenti puntano ora ad analizzare, con un consulente tecnico, il contenuto del dispositivo, esaminando conversazioni e messaggi relativi sia alla costituzione della Srl, avvenuta nel dicembre 2024, sia alla gestione del ristorante ‘ Bisteccheria d’Italia ‘ in via Tuscolana, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Delmastro, i pm dispongono il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia

Delmastro e il caso bisteccheria, “Mauro e Miriam Caroccia hanno reinvestito nel ristorante i soldi del clan Senese”Mauro e Miriam Caroccia hanno “trasferito e reinvestito” nella società di cui è stato azionista il sottosegretario Delmastro i proventi delle...

Caso Delmastro, procura di Roma: "La Bisteccheria d'Italia di Mauro e Miriam Caroccia riciclava i soldi del clan Senese"A dirlo sono gli atti dell'indagine della Dda di Roma, dove vengono ipotizzati i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni: una attività...

Temi più discussi: Caso Delmastro, indagine sulle società della famiglia Caroccia: Così reinvestivano i soldi del clan Senese nel locale Bisteccheria d'Italia; Caso Delmastro, i pm di Roma: La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese Aperta inchiesta anche a Torino; Caso Delmastro, per la Dda il denaro del clan Senese finiva nelle società dei Caroccia; Caso Delmastro, i pm: Nelle 5 forchette investiti i proventi del clan Senese.

Caso Delmastro, i pm sequestrano il cellulare a Mauro CarocciaCaroccia è detenuto nel carcere di Viterbo. Col sequestro si cercano chat e messaggio relativi alla società Le 5 forchette, di cui era socio l’ormai ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ... editorialedomani.it

Caso Delmastro, sequestrato cellulare a Mauro Caroccia: al setaccio chat e messaggiL'uomo è indagato, con la figlia Miriam, per riciclaggio e intestazione fittizia di beni per la srl Le 5 Forchette e l'apertura di un ristorante, in cui anche l'ex sottosegretario alla Giustizia ave ... rainews.it

Non vorrei che ‘Piantedosi and love affair’ vi distraesse dai nuovi aggiornamenti sul caso Bisteccherie d’Italia. Andrea Delmastro era a conoscenza dei problemi economici di Mauro Caroccia, che era indagato per bancarotta fraudolenta, ma ha continuato ad a - facebook.com facebook

#piazzapulita Caso Delmastro e Piantedosi. Opposizione: Conte, Schlein o “un terzo incomodo” Questi gli argomenti nella seconda parte dell’intervista a Gianrico Carofiglio di Corrado Formigli. x.com