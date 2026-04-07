Nella vicenda riguardante Delmastro, la Procura di Roma ha sequestrato il cellulare di Caroccia, una persona coinvolta nell’indagine. L’indagine riguarda anche la società “Le 5 Forchette”, di cui l’ex sottosegretario alla Giustizia era azionista. Finora sono stati eseguiti alcuni atti investigativi per acquisire elementi utili alle indagini in corso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle ricerche in corso.

Va avanti il lavoro della Procura di Roma sul caso Delmastro, cioè l’indagine sulla società “Le 5 Forchette” di cui è stato azionista l’ex sottosegretario alla Giustizia. Con un nuovo, importante, tassello per i pm dell’Antimafia, che hanno disposto il sequestro del cellulare di Mauro Caroccia, l’uomo indagato assieme alla figlia Miriam, per riciclaggio e fittizia intestazione di beni. Gli inquirenti puntano a ricostruire, analizzando chat e messaggi, la nascita della società. In particolare, i rapporti intercorsi tra Caroccia - che da febbraio sta scontando una condanna definitiva a 4 anni di carcere per reati di mafia - e gli azionisti che il 16 dicembre del 2024 firmarono l’accordo davanti a un notaio di Biella. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caso Delmastro, sequestrato il cellulare di Caroccia: ecco cosa cercano i pm

Caso Delmastro, i pm dispongono il sequestro del cellulare di Mauro CarocciaLa Direzione distrettuale antimafia di Roma ha ordinato il sequestro del telefono cellulare di Mauro Caroccia, indagato insieme alla figlia Miriam...

Caso Delmastro e “Le 5 Forchette”, sequestrato il cellulare di Mauro Caroccia: sotto esame chat e affari con la societàProsegue l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma sulla società “Le 5 Forchette” e un nuovo potenziale tassello si aggiunge al...

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Sequestrato telefono di Mauro Caroccia dopo il caso Delmastro, occhi sulle chat: la moglie convocata dalla GdFCaso Delmastro, sequestrato telefono di Mauro Caroccia. L'obiettivo sarebbe l’analisi dei contenuti. Possibile audizione per la moglie dell'indagato ... virgilio.it

Andrea Delmastro, Le 5 Forchette srl e la condanna di Caroccia. La cronologia del caso ricostruita da Nello Trocchia, nell'inchiesta di Carlo Marsilli - facebook.com facebook

#piazzapulita Caso Delmastro e Piantedosi. Opposizione: Conte, Schlein o “un terzo incomodo” Questi gli argomenti nella seconda parte dell’intervista a Gianrico Carofiglio di Corrado Formigli. x.com