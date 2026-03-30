Sono state iscritte nel registro degli indagati due persone, Miriam e Mauro Caroccia, nell’ambito delle indagini sulla società Le cinque forchette srl. La società, coinvolta in precedenza con un ex sottosegretario e altri esponenti di un partito politico, è al centro di accertamenti riguardanti il reinvestimento di denaro proveniente da un'attività criminale. Le indagini sono in corso.

Queste le accuse dei pm della Direzione distrettuale antimafia di Roma. In settimana ci saranno i primi interrogatori Le indagini sulla società Le cinque forchette srl, società in precedenza partecipata dall'ex sottosegretario Andrea Delmastro e da altri politici di FdI, prendono avvio. In settimana ci saranno i primi interrogatori, verranno ascoltati Mauro Caroccia, già in carcere con una condanna definitiva, e la figlia Miriam. Entrambi sono indagati per riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa. Gli inquirenti sospettano che il ristorante Bisteccheria d'Italia servisse per trasferire e reinvestire nella società i proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Caso Delmastro, indagati Miriam e Mauro Caroccia: "Nella Bisteccheria d'Italia reinvestivano i soldi dei Senese"

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