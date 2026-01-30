L’ospedale di Careggi ha versato 1,09 milioni di euro alla famiglia di Davide Astori. La somma rappresenta una provvisionale sul risarcimento, stabilita dopo la condanna legale. La decisione arriva a quasi cinque anni dalla morte dell’ex capitano della Fiorentina, avvenuta il 4 marzo 2018 durante il ritiro prepartita a Udine.

L’ ospedale di Careggi, a Firenze, ha versato 1 milione e 90 mila euro ai familiari di Davide Astori come provvisionale sul risarcimento per la morte dell’ex capitano della Fiorentina, avvenuta il 4 marzo 2018 a Udine, durante il ritiro prepartita. Il pagamento segue la condanna a un anno di reclusione per omicidio colposo, con pena sospesa, inflitta al medico Giorgio Galanti, e anticipa la quantificazione definitiva del danno che sarà stabilita dal tribunale civile. La decisione dopo la sentenza penale. Il versamento è conseguenza diretta della sentenza ormai definitiva, come riportato da La Repubblica, e rispetta le norme che tutelano le vittime nei casi di responsabilità medica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Caso Astori, Careggi paga 1,09 milioni alla famiglia dopo la condanna

Approfondimenti su Astori Careggi

L’ospedale di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto nel 2018.

L’ospedale di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Astori Careggi

Argomenti discussi: Morte di Astori, l'ospedale fiorentino di Careggi paga 1 milione e 100mila euro di risarcimento alla famiglia dell'ex calciatore; Morte Astori, Careggi condannato al maxi risarcimento alla famiglia; Davide Astori, l’ospedale di Careggi deve pagare oltre un milione di euro alla famiglia – La sentenza; Il maxi risarcimento per la morte di Davide Astori.

Morte Astori, Careggi condannato: un milione di euro alla famiglia del capitano viola. Tutti gli aggiornamentiMorte Astori, Careggi condannato: un milione di euro alla famiglia del capitano viola. Tutti gli aggiornamenti L’Azienda ospedaliera di Careggi dovrà versare un risarcimento di un milione e centomila ... calcionews24.com

Morte di Davide Astori, l’ospedale di Careggi versa un milione alla famigliaIl risarcimento arriva dopo la condanna per omicidio colposo del suo medico dello sport ... msn.com

CASO ASTORI, RISARCIMENTO DA 1,1 MILIONI ALLA FAMIGLIA L’ospedale di Careggi dovrà versare un risarcimento di 1 milione e 100 mila euro alla famiglia di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018 a Udine per arresto cardiaco. L - facebook.com facebook