Morte Astori Careggi condannato al maxi risarcimento alla famiglia
L’ospedale di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori. La corte ha deciso che l’azienda sanitaria è responsabile della morte dell’ex capitano della Fiorentina, scomparso improvvisamente nel 2018 a Udine. La famiglia riceverà il risarcimento dopo aver presentato un’azione legale contro l’ospedale.
L’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi dovrà risarcire con 1 milione e 100 mila euro la famiglia di Davide Astori, l’ex capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018 a Udine, dove si trovava in ritiro con la squadra viola. La cifra sarà destinata alla compagna del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Morte Davide Astori: più un milione di euro di risarcimento a Francesca Fioretti, alla figlia e al resto famiglia, ecco chi pagheràMorte Davide Astori: più un milione di euro di risarcimento a Francesca Fioretti, alla figlia e al resto famiglia, ecco chi pagherà ... gossip.it
Caso Astori, Careggi dovrà pagare un risarcimento di oltre un milione alla famigliaArrivano novità a proposito delle indagini sulla morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 per arresto cardiaco mentre si trovava a Udine, poco prima ... firenzeviola.it
Firenze e la Fiorentina piangono il presidente Rocco Commisso. Dalla tragedia di Davide Astori alla scomparsa di Joe Barone, e poi la paura per Edoardo Bove: non sembra esserci pace per il popolo viola. #roccocommisso #viola #fiorentina #joebaroni #davi facebook
