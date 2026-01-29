Morte Astori Careggi condannato al maxi risarcimento alla famiglia

L’ospedale di Careggi dovrà pagare più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori. La corte ha deciso che l’azienda sanitaria è responsabile della morte dell’ex capitano della Fiorentina, scomparso improvvisamente nel 2018 a Udine. La famiglia riceverà il risarcimento dopo aver presentato un’azione legale contro l’ospedale.

L'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi dovrà risarcire con 1 milione e 100 mila euro la famiglia di Davide Astori, l'ex capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018 a Udine, dove si trovava in ritiro con la squadra viola.

