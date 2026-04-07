Casini e la guerra in Iran | Rischiamo un Covid-bis

Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera e senatore indipendente nelle liste del Partito Democratico, ha parlato con La Stampa della situazione politica internazionale, in particolare riguardo alla guerra in Iran. Ha commentato che, fino a poco tempo fa, si pensava che l’instabilità di Trump fosse prevedibile e potesse nascondere un disegno preciso. Casini ha inoltre espresso preoccupazioni sulla possibile diffusione di nuove varianti di Covid, legate ai conflitti attuali.

Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera e oggi senatore eletto come indipendente nelle liste del Pd, sostiene in un dialogo con La Stampa che «fino a qualche tempo fa, si poteva pensare che l’inaffidabilità di Trump fosse calcolata, nascondesse un disegno. Ora invece mi pare chiaro che l’inaffidabilità è tale, punto e basta». Poi aggiunge: « Trump l’ha gestita in modo pernicioso, per l’America prima di tutti. Al netto dei suoi giochi di Borsa, è stato un disastro politico totale: il regime iraniano, riuscendo a tenere testa allo strapotere americano e israeliano, anziché indebolirsi si è rafforzato». E sulla Nato: «È incredibile che prima imponga agli alleati questa guerra, e poi pretenda solidarietà. 🔗 Leggi su Open.online

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Consulta Anci Giovane Liguria, presieduta da Beatrice Casini. Al centro dell’incontro, la programmazione delle prossime attività regionali e il coordinamento in vista della XV Assemblea nazionale #AnciGiovani, che si terrà a Napoli il 17 e 18 aprile ancilig x.com