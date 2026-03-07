Iran Conte | rischiamo rotolare in guerra Italia doveva fare come Sanchez

Il ministro italiano ha avvertito che il rischio di escalation militare è concreto, sottolineando come l’Italia avrebbe dovuto seguire l’esempio di un altro governo europeo. La dichiarazione arriva in un momento di tensione crescente nella regione e mette in evidenza le preoccupazioni sulla possibilità di un conflitto più ampio. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità italiane.

Roma, 7 mar. (askanews) – "Non siamo in guerra, ma qui rischiamo di rotolare in guerra senza una reale consapevolezza trascinati da un patto di fedeltà che è male inteso rispetto al nostro principale alleato, che sono gli Stati Uniti, che hanno deciso di rompere completamento qualsiasi principio di diritto internazionale, hanno deciso di affrontare la competizione, la sfida tecnologica ed economica con la Cina a colpi di invasioni, blitz militari". Lo ha affermato il presidente M5s Giuseppe Conte, in un'intervista ad Accordi e disaccordi, che andrà in onda stasera sul Nove "In Venezuela – spiega – non c'è nessuna transizione democratica e l'ha dichiarato, è interessato solo al petrolio, oggi in Venezuela c'è la numero due" di Maduro, Delcy "Rodriguez.

