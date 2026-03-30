Esulta il casertano | vinti 25mila euro al 10eLotto

Un giocatore di Casal di Principe ha vinto 25.000 euro al 10eLotto. La vincita è stata ottenuta sabato scorso nella ricevitoria di piazza Parroco Natale, dove è stato centrato un “8” Oro. La notizia è stata riportata da Agipronews.

La dea bendata bacia il casertano. E' il 10eLotto a regalare gioie e soldi. Secondo quanto riporta Agipronews, sabato scorso è stato centrato un “8” Oro a Casal di Principe, nella ricevitoria di piazza Parroco Natale. Il fortunato giocatore ha così vinto un premio da 25mila euro. Vincite anche nel resto della Campania, sempre sabato scorso al 10eLotto vinti 9mila euro ad Ercolano con un “4” mentre a Siano, in provincia di Salerno, vinti 6mila euro con un “6” Doppio Oro. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Esulta il casertano: vinti 25mila euro al 10eLotto Articoli correlati Leggi anche: Festa nel casertano: vinti 25mila euro al 10eLotto La fortuna bacia il casertano: vinti 20.000 euro al 10eLottoFesteggia la Campania nei concorsi del 10eLotto di venerdì 6 e sabato 7 marzo, con due colpi da 26mila euro complessivi.