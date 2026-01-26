Festa nel casertano | vinti 25mila euro al 10eLotto

Una vincita di 25.000 euro al 10eLotto è stata registrata nel casertano, più precisamente a Cancello Arnone. La giocata fortunata è stata effettuata presso una ricevitoria in via Provinciale per Cappella Reale durante il fine settimana. Si tratta di un risultato che testimonia l'interesse e la partecipazione dei cittadini alle lotterie nazionali.

Festa grande nel casertano per il 10eLotto. A Cancello Arnone sono stati vinti ben 25mila euro. La giocata fortunata è stata fatta presso la ricevitoria in via Provinciale per Cappella Reale nello scorso week end. Un fine settimana molto fortunato per la Campania visto che sono stati vinti anche 55mila euro a Napoli: in Campania, quindi, il 10eLotto ha regalato premi per 80mila euro nei giorni di venerdì 23 e sabato 24 gennaio. La nostra regione è stata quella più fortunata, davanti a Emilia Romagna (vinti premi per complessivi 56mila euro) e Lazio (con 32.801 euro).🔗 Leggi su Casertanews.it

Lotteria Italia, pioggia di premi nel casertano: vinti 320mila euroNell'edizione 2025 della Lotteria Italia, il Casertano si distingue per due vincite importanti.

10eLotto, colpo da 100mila euro nel Casertano

