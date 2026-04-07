A Caserta un ragazzo di 18 anni è deceduto improvvisamente durante una grigliata di Pasquetta con amici e parenti. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno tentato di rianimarlo senza successo. La causa del decesso è stata attribuita a un malore improvviso. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per eventuali accertamenti.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza: i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato poco dopo, davanti ai parenti e agli amici È morto a causa di un "malore improvviso" Christian Raucci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caserta, 18enne Christian Raucci morto per "malore improvviso" durante la grigliata di Pasquetta davanti ad amici e familiari

Malore improvviso durante la grigliata di Pasquetta: muore Christian Raucci a 18 anni davanti agli amiciTragedia a Casapulla: muore mentre prepara il barbecue con gli amici Doveva essere una giornata di festa, di quelle leggere, scandite dal profumo...

Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici a Casapulla: indagini in corsoIl giovane si sarebbe sentito male mentre trascorreva la Pasquetta con gli amici nel centro di Casapulla, nel Casertano: inutili i soccorsi.

Temi più discussi: Casapulla, Christian Raucci si accascia e muore a 18 anni mentre festeggia la Pasquetta; Morto a Pasquetta a Casapulla davanti al barbecue, Christian Raucci aveva 18 anni; Malore durante il barbecue di Pasquetta in piazza, Christian Raucci si accascua e muore a 18 anni davanti a genitori e amici; Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici a Casapulla: indagini in corso.

Christian muore a 18 anni al barbecue di Pasquetta: disposta l'autopsiaAmici e parenti si erano riuniti per trascorrere insieme la Pasquetta, ma quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata, invece, in tragedia. Christian Raucci è morto a 18 anni dopo ... today.it

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PASQUETTA, POI IL CROLLO CHRISTIAN MUORE A 18 ANNI Doveva essere una giornata semplice. Una Pasquetta in famiglia, il barbecue, gli amici, le risate, l’attesa di un pranzo come tanti. Poi, all’improvviso, il crollo. Christian Raucci, 18 anni, si è accasci - facebook.com facebook