Caserta 18enne Christian Raucci morto per malore improvviso durante la grigliata di Pasquetta davanti ad amici e familiari

Da ilgiornaleditalia.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caserta un ragazzo di 18 anni è deceduto improvvisamente durante una grigliata di Pasquetta con amici e parenti. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno tentato di rianimarlo senza successo. La causa del decesso è stata attribuita a un malore improvviso. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per eventuali accertamenti.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza: i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato poco dopo, davanti ai parenti e agli amici È morto a causa di un "malore improvviso" Christian Raucci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

caserta 18enne christian raucci morto per malore improvviso durante la grigliata di pasquetta davanti ad amici e familiari
© Ilgiornaleditalia.it - Caserta, 18enne Christian Raucci morto per "malore improvviso" durante la grigliata di Pasquetta davanti ad amici e familiari

Malore improvviso durante la grigliata di Pasquetta: muore Christian Raucci a 18 anni davanti agli amiciTragedia a Casapulla: muore mentre prepara il barbecue con gli amici Doveva essere una giornata di festa, di quelle leggere, scandite dal profumo...

Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici a Casapulla: indagini in corsoIl giovane si sarebbe sentito male mentre trascorreva la Pasquetta con gli amici nel centro di Casapulla, nel Casertano: inutili i soccorsi.

Temi più discussi: Casapulla, Christian Raucci si accascia e muore a 18 anni mentre festeggia la Pasquetta; Morto a Pasquetta a Casapulla davanti al barbecue, Christian Raucci aveva 18 anni; Malore durante il barbecue di Pasquetta in piazza, Christian Raucci si accascua e muore a 18 anni davanti a genitori e amici; Christian Raucci muore a 18 anni durante la Pasquetta con gli amici a Casapulla: indagini in corso.

Christian muore a 18 anni al barbecue di Pasquetta: disposta l'autopsiaAmici e parenti si erano riuniti per trascorrere insieme la Pasquetta, ma quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata, invece, in tragedia. Christian Raucci è morto a 18 anni dopo ... today.it

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