Cascina presentato il Bilancio POP

Il Comune di Cascina ha pubblicato il Bilancio POP, uno strumento pensato per migliorare la trasparenza delle attività amministrative. Si tratta di un documento che riassume in modo semplice e diretto le operazioni finanziarie e le spese dell'ente pubblico. L'obiettivo dichiarato è facilitare la comprensione da parte dei cittadini, offrendo un quadro chiaro delle risorse utilizzate e dei servizi erogati ogni giorno.

Il Comune di Cascina presenta il Bilancio POP (Popular Financial Reporting), uno strumento voluto dall’amministrazione per rendere ancora più chiaro e comprensibile il lavoro che ogni giorno viene svolto al servizio della comunità. Cascina sceglie così di essere sempre più trasparente, adottando un documento che semplifica la lettura dei numeri e delle scelte amministrative, e che aiuta a capire come vengono impiegate le risorse pubbliche. Il Bilancio POP nasce proprio con questo obiettivo: offrire ai cittadini un’informazione accessibile, ordinata e verificabile, che favorisca una partecipazione più consapevole e un dialogo continuo tra istituzione e territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, presentato il Bilancio POP Presentato il primo Bilancio Pop del Comune di Benevento: Amministrazione premiata con targa?E’ stato presentato stamane il primo Bilancio pop del Comune di Benevento, realizzato in collaborazione con l’Università di Torino (Dipartimento di... Cascina: presentato il progetto per la piscina terapeutica della RemaggiLo scorso 13 febbraio la Centrale di committenza individuata nella Provincia di Pisa ha pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori, che...