Cascina | presentato il progetto per la piscina terapeutica della Remaggi

A Cascina, è stato presentato il progetto per la piscina terapeutica della Remaggi, frutto di un'idea avviata nel 2022. La struttura nasce dall’accordo tra l’APSP Matteo Remaggi e l’Ordine degli architetti, che ha promosso un concorso di idee. L’obiettivo è offrire un servizio innovativo per il benessere dei pazienti, integrando le terapie con il supporto dell’acqua. Il progetto prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate per garantire sicurezza e funzionalità.

Lo scorso 13 febbraio la Centrale di committenza individuata nella Provincia di Pisa ha pubblicato la gara per l'affidamento dei lavori, che termineranno in circa 12 mesi dal loro avvio Prende corpo la piscina terapeutica dell'APSP Matteo Remaggi, nata da un'idea partita nel 2022, quando fu sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Ordine degli architetti per l'affidamento di un concorso di idee destinato alla realizzazione di una piscina terapeutica denominato 'Acqua e disabilità'. Il percorso sta arrivando alla sua fase conclusiva e il 13 febbraio la Centrale di committenza individuata nella Provincia di Pisa ha pubblicato la gara per l'affidamento dei lavori che termineranno in circa 12 mesi dal loro avvio.