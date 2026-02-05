La fiamma al Parco Ravizza | festa con gli studenti della Bocconi

La fiaccola olimpica è passata nel primo pomeriggio a Milano, toccando anche il Parco Ravizza. Studenti e passanti si sono fermati per vedere il passaggio, mentre la sicurezza ha mantenuto l’ordine lungo il percorso. La manifestazione si è svolta senza problemi, con molte persone che hanno assistito all’evento in modo tranquillo.

La fiamma olimpica è entrata a Milano nel primo pomeriggio. Fra le zone toccate dal percorso anche la circonvallazione esterna, con un passaggio dal Parco Ravizza. A scortare i tedofori anche una moto della polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La fiamma al Parco Ravizza: festa con gli studenti della Bocconi Approfondimenti su Parco Ravizza Parco della Salute al quartiere Furnasè tutto pronto per la festa d’inaugurazione Il Parco della Salute di Fornasè si appresta ad aprire le sue porte con un'ampia area verde di 120. Emozioni al Teatro Petrarca con gli studenti della Margaritone Durante le festività natalizie, il Teatro Petrarca si è animato con le emozioni degli studenti della Margaritone. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Parco Ravizza Argomenti discussi: Il percorso della fiamma olimpica a Milano il 6 febbraio. Strade e orari; Fiamma olimpica a Milano: il percorso, gli orari e le strade chiuse; La Biblioteca degli Alberi Milano accoglie la Fiamma Olimpica con i colori dei Giochi Invernali; Il resoconto della 54ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, con arrivo a Livigno. La fiamma olimpica arriva a Miramare: venerdì la torcia sfila tra Castello e ParcoLa fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 passa da Trieste e lo fa con una cartolina che promette emozioni: Miramare. Venerdì 23 gennaio, il lungo viaggio della torcia coinvolgerà infatti lo scenograf ... triestecafe.it La fiamma olimpica sta per arrivare a Milano: tutte le tappe in Lombardia e il percorso in città giovedì 5 e venerdì 6 febbraioMercoledì 4 febbraio il passaggio da Rho Fiera, dove si svolgono le gare di speed skating e hockey su ghiaccio femminile. Dal pomeriggio di giovedì il percorso urbano, fino all'arrivo a San Siro ... milano.corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.