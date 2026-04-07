Casalasco al via il nuovo programma di screening preventivo per i dipendenti

Il Gruppo Casalasco ha avviato un nuovo programma di screening preventivo rivolto ai propri dipendenti, all’interno del progetto “Wellbeing in Casalasco”. Il servizio di “Screening preventivo Analisi del Sangue” è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Ospedale “Giuseppe Aragona” di San Giovanni in Croce. L’iniziativa mira a offrire controlli sanitari periodici e gratuiti ai lavoratori del gruppo.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona di San Giovanni in Croce Il Gruppo Casalasco amplia il proprio programma "Wellbeing in Casalasco" con un nuovo progetto dedicato alla prevenzione sanitaria: il servizio di "Screening preventivo Analisi del Sangue", realizzato in collaborazione con la Fondazione Ospedale "Giuseppe Aragona" di San Giovanni in Croce, che porta personale sanitario qualificato direttamente all'interno degli stabilimenti aziendali. Il servizio propone tre percorsi di screening differenziati: Donna, Uomo e Sport, con pacchetti di analisi completi e mirati, pensati per rispondere alle diverse esigenze di salute dei dipendenti senza richiedere prenotazioni esterne o spostamenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Polemica in Rai per il nuovo programma di Cerno, Usigrai: “Basta esterni, smacco inaccettabile ai dipendenti”Il sindacato dei giornalisti Rai annuncia una segnalazione formale alla Corte dei Conti contro il ricorso ai collaboratori esterni. Screening oncologici a lavoro: tre giornate di prevenzione per dipendenti Università, Inail, Arca e InpsRiparte il programma di prevenzione oncologica gratuita nei luoghi di lavoro promosso da Asl Foggia.