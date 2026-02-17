Polemica in Rai per il nuovo programma di Cerno Usigrai | Basta esterni smacco inaccettabile ai dipendenti

L’Usigrai critica duramente la scelta di Rai di affidare a collaboratori esterni la conduzione del nuovo programma di Cerno, accusando l’azienda di aver preso una decisione che penalizza i giornalisti interni. La protesta si intensifica dopo che il sindacato ha deciso di presentare una segnalazione ufficiale alla Corte dei Conti, evidenziando come questa mossa possa compromettere i diritti dei dipendenti e alterare il rapporto tra lavoro stabile e collaborazione esterna.