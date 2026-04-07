Casal de' Pazzi sequestrati e picchiati per un'auto danneggiata fuggono dal balcone Tre arresti

A Casal de’ Pazzi, tre persone sono state arrestate dopo aver causato danni superiori ai 3.000 euro a un’auto a noleggio. Dopo aver danneggiato il veicolo, sono state sequestrate in casa e successivamente arrestate dalla Dda. In precedenza, si erano barricate in casa e avevano tentato di fuggire dal balcone per evitare l’arresto.

Causano oltre 3mila euro di danni a un'auto a noleggio e vengono sequestrati in casa: tre arresti dalla Dda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, sequestrati e picchiati per 3.600 euro: due ragazzi di 19 e 22 anni fuggono da un balconeA Roma, i Carabinieri della Compagnia Monte Sacro hanno arrestato tre uomini di 34, 30 e 52 anni con l’accusa di sequestro di persona a scopo di...

Roma: sequestrati, picchiati e costretti a fuggire dal quinto piano per un debito, 3 arrestiI Carabinieri della Compagnia Roma Monte Sacro hanno proceduto all’arresto di tre uomini romani, di età compresa tra i 34, 30 e 52 anni, in seguito...

Temi più discussi: Picchiati e sequestrati per un debito: due giovani costretti a fuggire dal quinto piano; San Basilio, due 20enni sequestrati e seviziati per un’auto danneggiata: la fuga dal balcone al sesto piano; Picchia la compagna e la spinge dalle scale: in manette un 56enne; Borghesiana: negoziante minacciato di morte da una banda di giovani rapinatori.

Casal de’ Pazzi, sequestrati e picchiati per un’auto danneggiata, fuggono dal balcone. Tre arrestiCausano oltre 3mila euro di danni a un’auto a noleggio e vengono sequestrati in casa: tre arresti dalla Dda. fanpage.it

Casal de' Pazzi, sequestrati da una banda per un debito: fuggono dalla finestra e finiscono in ospedaleI condomini di un palazzo di via Giovanni Palombini, a Casal de' Pazzi, li hanno filmati con i telefonini per poi postare le immagini sui social. Quelle di due ragazzi marocchini, di 18 e 21 anni, ... roma.corriere.it

Volleyrò Casal de' Pazzi - facebook.com facebook