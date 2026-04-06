Tre uomini sono stati arrestati a Roma dai Carabinieri della Compagnia Monte Sacro su disposizione del Tribunale. I cittadini, di 34, 30 e 52 anni, sono stati fermati in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare. Le indagini hanno accertato che le vittime sono state sequestrate, picchiate e costrette a fuggire dal quinto piano di un edificio per un debito.

I Carabinieri della Compagnia Roma Monte Sacro hanno proceduto all’arresto di tre uomini romani, di età compresa tra i 34, 30 e 52 anni, in seguito all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma. Questa operazione è stata condotta su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. I soggetti arrestati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni personali aggravate e detenzione illegale di armi. Dettagli sull’indagine. L’indagine ha avuto inizio lo scorso 23 febbraio, quando una chiamata d’emergenza ha segnalato la presenza di due giovani bloccati sul balcone di un palazzo situato in via Giovanni Palombini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sequestrati, picchiati e costretti a fuggire dal quinto piano per un debito, 3 arresti

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