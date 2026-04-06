A Roma, due giovani di 19 e 22 anni sono stati sequestrati e picchiati per una richiesta di 3.600 euro, riuscendo a scappare da un balcone. Nel corso delle indagini, i Carabinieri della Compagnia Monte Sacro hanno arrestato tre uomini di 30, 34 e 52 anni. Le accuse a carico degli uomini includono sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e detenzione illegale di armi.

A Roma, i Carabinieri della Compagnia Monte Sacro hanno arrestato tre uomini di 34, 30 e 52 anni con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e detenzione illegale di armi.La vicenda è avvenuta a fine febbraio. I due giovani, di 19 e 22 anni, sono stati attirati con un pretesto in un appartamento in via Giovanni Palombini. Il 19enne è stato il primo a cadere nella trappola: una volta dentro è stato immobilizzato con nastro adesivo, picchiato e minacciato con una pistola. Sotto coercizione, è stato costretto a chiamare l’amico 22enne per farlo andare nello stesso appartamento. Appena arrivato, anche il secondo ragazzo è stato aggredito e legato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, sequestrati e picchiati per 3.600 euro: due ragazzi di 19 e 22 anni fuggono da un balcone

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