Gaza City sommersa dai rifiuti | 350 mila tonnellate nel centro della città Grave rischio epidemie

Gaza City si trova ad affrontare un grave problema di gestione dei rifiuti, con circa 350 mila tonnellate accumulate nel centro urbano. Questa situazione, aggravata dalla presenza di discariche a cielo aperto e infiltrazioni nei campi profughi, aumenta il rischio di epidemie e di danni ambientali. La gestione dei rifiuti rappresenta una sfida urgente per la salute pubblica e la stabilità della regione.

Le immagini mostrano diversi camion scaricare rifiuti in una discarica nel centro di Gaza City, dove tonnellate di rifiuti si accumulano, infiltrandosi in un campo profughi nelle vicinanze. "Questi rifiuti costituiscono ora una bomba a orologeria per la popolazione, portando a una rapida e diffusa epidemia", afferma Hosni Muhanna, un portavoce del Comune, affermando che l'accumulo di rifiuti è dovuto al fatto che la discarica principale si trova al di fuori della Linea Gialla.

