Discarica abusiva a Pozzo Nuovo | Qualiano sommersa dai rifiuti

A Pozzo Nuovo, Qualiano, i cittadini hanno segnalato una discarica abusiva che sta crescendo da settimane. Rifiuti speciali e urbani vengono sversati senza controllo sulla terra nuda, creando una vera e propria discarica a cielo aperto. Le immagini mostrano sacchi, scarti di costruzione e plastica sparsi ovunque, rendendo l’area irriconoscibile. Le autorità sono state avvisate, ma l’abbandono dei rifiuti continua senza sosta. La situazione peggiora di giorno in giorno, lasciando i residenti preoccupati per la salute e l’ambiente.

Segnalazione dei cittadini: rifiuti speciali e urbani abbandonati sulla terra nuda. Area devastata da un fenomeno che non accenna a fermarsi. Una nuova segnalazione dalla periferia. Una nuova e gravissima segnalazione arriva da Pozzo Nuovo, a Qualiano, una località tristemente nota per l’odioso e ripetuto fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Come già accaduto in passato, anche questa volta i cittadini hanno documentato con foto e video una situazione che ha superato ogni limite di decoro. Rifiuti di ogni genere, anche speciali. Il materiale raccolto e inviato alla redazione mostra uno scenario sconcertante: rifiuti urbani, sacchi, materiali ingombranti e perfino rifiuti speciali sparsi direttamente sulla terra nuda. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Discarica abusiva a Pozzo Nuovo: Qualiano sommersa dai rifiuti Qualiano, via Maioni sommersa dai rifiuti: periferia abbandonata e cittadini esasperatiLa strada di campagna di via Maioni a Qualiano si riempie di rifiuti di ogni tipo, anche speciali. Emergenza rifiuti a Qualiano: l’ennesima discarica a cielo aperto in Via Giovanni FalconeA Qualiano si segnala la presenza di un’ulteriore discarica a cielo aperto in Via Giovanni Falcone, come evidenziato dai rilievi fotografici. Discarica abusiva a Pozzo Nuovo Qualiano sommersa dai rifiuti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Via gli accampati abusivi al parco. Messo a rischio il progetto della Cri. Gallarate, tra gli sgomberati persone con un lavoro a basso reddito. Uno studio rivela che su ogni nuovo pozzo graveranno spese aggiuntive di partenza di circa 1500 auro facebook