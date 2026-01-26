Carnevale degli Este tutto pronto per la nuova edizione nelle vie del centro storico

Il Carnevale degli Este si avvicina, con eventi programmati per il 14 e 15 febbraio nel centro storico di Ferrara. Le giornate coinvolgeranno le contrade del Palio, offrendo un’occasione di festa e tradizione per tutta la comunità. L’appuntamento rappresenta un momento importante per valorizzare le radici culturali della città e coinvolgere i cittadini nelle celebrazioni collettive.

C'è grande attesa per le giornate di sabato 14 e domenica 15 febbraio, quando si svolgeranno gli altri due eventi nelle piazze del centro storico, che coinvolgeranno i contradaioli delle Contrade del Palio di Ferrara. Il Carnevale degli Este si distingue per la presenza di una maschera appositamente creata come simbolo identitario dell'intera manifestazione. Inedite fonti documentarie modenesi relative agli anni di governo di Ercole I d'Este rivelano alcune indicazioni interessanti sull'usanza di bruciare durante il Carnevale una sagoma maschile di carta chiamata 'Begosso': il falò avveniva di norma sulla piazza comunale o nel cortile di Corte, il giorno antecedente la Quaresima.

