Muro di immondizia in via Palazzaccio un angolo dimenticato del centro di Viterbo | la segnalazione

Da settimane si accumulano rifiuti in via Palazzaccio, creando un vero e proprio muro di immondizia. I residenti denunciano il degrado e chiedono interventi immediati, ma finora nessuno si è fatto avanti per risolvere il problema. La zona, vicina a piazza Dante Alighieri, appare abbandonata e senza controllo, alimentando disagio tra chi vive e lavora nell’area.

Il panorama attuale è a dir poco inqualificabile. A ridosso del cantiere che occupa l'area, si è formata una vera e propria muraglia di rifiuti dove ho contato personalmente oltre trenta sacchi abbandonati: catasta che cresce nell'indifferenza generale offrendo uno spettacolo indecente. Questo muro di immondizia è solo la punta dell'iceberg di un quartiere lasciato a se stesso, dove le facciate sono deturpate da scritte ovunque e il caos regna sovrano a causa delle auto parcheggiate in ogni spazio possibile, senza alcun rispetto per il decoro o la viabilità pedonale. È inaccettabile che una zona così centrale sia ridotta in queste condizioni.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Viterbo Centro

In Viale Mecenate la situazione dei rifiuti e dell'immondizia sta peggiorando, come evidenziato dalla foto.

Ultime notizie su Viterbo Centro

