Da oggi a Mirandola cambiano le regole per pagare la Tari. La tassa sui rifiuti, che prima si pagava in due rate, si potrà ora dividere in tre. La novità permette alle persone in condizioni economiche più svantaggiate di accedere al Bonus Sociale Rifiuti, facilitando così il pagamento. La scelta mira a rendere più semplice e più equo il sistema di riscossione, dando una mano a chi ha bisogno.

A Mirandola cambia il sistema di fatturazione della tassa rifiuti (Tari) per consentire a chi si trova nelle condizioni economiche previste dalla legge di accedere al Bonus Sociale Rifiuti. La modifica riguarda solo il calendario di rateizzazione della Tari per le utenze domestiche, non gli importi. La novità è che si passerà dall’attuale rateizzazione in due rate semestrali a tre rate quadrimestrali: i pagamenti avverranno a scadenza maggio, settembre e gennaio dell’anno successivo. Per le utenze non domestiche resta invece confermata la rateizzazione trimestrale già in vigore. La modifica – viene spiegato - si è resa necessaria per adeguare il regolamento comunale alla delibera n. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riscossione della Tari. Novità sui pagamenti, tre rate invece di due

