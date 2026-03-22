Gwyneth Paltrow | Negli anni Novanta ero una ragazza Calvin… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Questa settimana, Gwyneth Paltrow ha ricordato di essere stata una “ragazza Calvin” negli anni Novanta, mentre Sofia Coppola e Carla Sozzani hanno condiviso alcune riflessioni sulla moda e lo stile. Le loro dichiarazioni sono state raccolte in diverse interviste e conferenze, offrendo uno spaccato delle loro esperienze e punti di vista. Le frasi più significative sono state pubblicate sui principali mezzi di informazione e social media.

«Lasciamoci semplicemente trasportare nel mondo di Marc», invita la regista premio Oscar, parlando del documentario dedicato allo stilista e amico Marc Jacobs, in uscita in questi giorni negli Stati Uniti. Il primo incontro tra i due avvenne intorno al 1992, quando la regista visitò lo studio newyorkese dello stilista insieme alla madre, Eleanor. Sofia Coppola, rampolla di una famiglia di cineasti e ragazza alla moda divenne la musa ispiratrice di Jacobs. Un legame creativo e un'amicizia destinati a durare a lungo: più di 30 anni, tre case di moda, otto lungometraggi e tre matrimoni dopo, «Non siamo mai diventai veramente adulti», dice Coppola, ora 54enne, parlando di Jacobs, oggi 62enne, nell'intervista rilasciata a Elle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gwyneth Paltrow: «Negli anni Novanta ero una “ragazza Calvin”»… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana Articoli correlati Raf Simons: «C'è troppa moda»… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimanaPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Alessandro Michele: «Io sono un voyeur». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimanaPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gwyneth Paltrow Temi più discussi: I look iconici di Gwyneth Paltrow agli Oscar; Gwyneth Paltrow fa scalpore agli Oscar con un abito super audace che lascia vedere molta pelle; Gwyneth Paltrow mette all'asta 250 capi del suo guardaroba; Oscar 2026, le pagelle ai look del red carpet: Gwyneth Paltrow mostra il lato B, Demi Moore tutta piume (voto 9). Pedro Pascal dimentica la giacca: bocciato. Gwyneth Paltrow mette all’asta il suo guardaroba: dai bozzetti del vestito degli Oscar alle borse di lusso, in vendita 250 capi per mezzo milione di dollariL'attrice vende abiti e accessori per mezzo milione di dollari, inclusi i bozzetti dell'iconico vestito rosa degli Oscar 1999 ... ilfattoquotidiano.it I vertiginosissimi spacchi di Gwyneth Paltrow agli Oscar: il web si scatenaAgli Oscar 2026 Gwyneth Paltrow conquista il red carpet con un abito avorio Giorgio Armani Privé dagli spacchi vertiginosi.Un piccolo imprevisto diventa virale e accende il dibattito social tra ironia ... vanityfair.it Quale star poliedrica preferisci, Gwyneth Paltrow o Kate Hudson Dicci chi vince il tuo voto! #Scontro - facebook.com facebook >>> In esposizione capi e accessori indossati da Madonna, Harry Styles, Beyoncé, Gwyneth Paltrow e Nicole Kidman, fino alle nuove stelle della musica internazionale come Charli XCX e Damiano David, frontman dei Måneskin e oggi anche solista. M. Gar x.com