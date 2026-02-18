Caro-Energia | Governo punta su ETS per ridurre bollette ma l’UE e l’efficacia restano incognite

Il governo Meloni ha deciso di puntare sull’ETS per abbassare le bollette, cercando di alleggerire i costi di energia per famiglie e imprese. Questa scelta nasce dalla volontà di sfruttare il sistema europeo di scambio di quote di emissione di CO2, ma resta da capire quanto possa essere efficace. L’UE ha espresso dubbi sulla reale capacità dell’ETS di portare benefici concreti, mentre molte aziende temono che l’aumento dei costi si trasferisca sui consumatori. L’Italia ha già avviato alcune iniziative per rafforzare questa strategia, tra cui incentivi per l’efficienza energetica.

Caro-Energia: La Scommessa del Governo sull'ETS e la Sfida Europea per Alleggerire le Bollette. Il governo Meloni punta a ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese intervenendo sul sistema europeo di scambio di quote di emissione di CO2 (ETS). La manovra, che dovrebbe essere discussa in Consiglio dei Ministri, mira ad alleggerire le bollette, ma solleva dubbi sulla sua compatibilità con le normative europee e sulla sua effettiva efficacia. L'esecutivo ha stanziato 3 miliardi di euro per l'operazione, che si concentra sulla gestione dei costi legati ai permessi di inquinare. Un Meccanismo Complesso e un Impatto Significativo.