Carburanti rallenta ma non si ferma corsa dei prezzi per diesel e benzina

I prezzi dei carburanti alla pompa continuano a salire, anche se con un ritmo più lento rispetto ai giorni scorsi. Il diesel e la benzina mostrano un incremento costante, senza segnali di un arresto immediato. Le variazioni dei costi si riflettono sulle tasche dei consumatori, mentre le compagnie petrolifere mantengono un trend di crescita nei prezzi praticati.

(Adnkronos) – Rallenta ma non si ferma l’aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa: se infatti il petrolio ha chiuso in brusco calo (Brent questa mattina sotto i 90 dollari) dopo le parole del presidente Usa Trump sulla “guerra quasi finita”, sulle quotazioni dei prodotti raffinati sono proseguiti i rincari. Rincari che, stando alle rilevazioni di 'Staffetta Quotidiana', si riversano questa mattina sui prezzi consigliati dei maggiori marchi e che da domani vedremo sui prezzi medi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di tre quelli del gasolio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

