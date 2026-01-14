Le tariffe triplicate del Giubileo per i bus turistici diventano eterne l' ira delle aziende

Le tariffe aumentate durante il Giubileo, triplicate rispetto ai prezzi usuali, continuano a influenzare le aziende di bus turistici a Roma. Nonostante la fine dell’evento, molte di queste imprese si trovano ancora a dover affrontare costi elevati, rendendo difficile pianificare il futuro. Questa situazione evidenzia come le conseguenze di grandi eventi possano protrarsi nel tempo, incidendo sulla gestione quotidiana delle attività commerciali nel settore del trasporto turistico.

Il Giubileo è finito ma non per tutti. Per bus turistici che lavorano a Roma l’anno giubilare sarà eterno e non per la presenza dei pellegrini. L’assemblea capitolina ha infatti approvato le modifiche al regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle Ztl bus A, B e C che fissano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Con le tariffe triplicate Roma ha cacciato i bus turistici dal centro: ora il Campidoglio prepara la stretta

Leggi anche: Il Comune di Roma vuole confermare le tariffe triplicate per i bus turistici: associazioni sul piede di guerra

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Con le tariffe triplicate Roma ha cacciato i bus turistici dal centro: ora il Campidoglio prepara la stretta - Per il Giubileo 2025, il commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, aveva firmato un’ordinanza con la quale aveva deciso di triplicare le tariffe per i permessi di accesso al centro ... romatoday.it

Roma, tariffa sui bus turistici: l’aumento sarà permanente. «Così accessi giù del 30%» - Alla vigilia del Giubileo, il sindaco Roberto Gualtieri (nei panni di commissario di governo per l’anno santo) aveva previsto per i bus turistici una riduzione del 27% del costo di accesso alla ztl ... ilmessaggero.it

Bus turistici nella Capitale, i rincari per entrare in Centro: «Tariffe aumentate anche dopo il Giubileo. Il piano per limitare il traffico» - Saranno confermati, anche a termine dell'anno giubilare, i rincari fino al 380% delle tariffe per i bus turistici che accedono a zone centrali di Roma, come Trastevere e Cavalleggeri. leggo.it