Caro carburante dopo Brindisi limitazioni anche per l’aeroporto di Reggio Calabria

Dopo le limitazioni che hanno interessato l’aeroporto di Brindisi, anche quello di Reggio Calabria ha segnalato problemi nel rifornimento di carburante per gli aerei. La situazione ha portato a difficoltà operative e ha suscitato preoccupazioni tra le compagnie aeree e il personale aeroportuale. La mancanza di carburante adeguato rischia di influenzare i voli programmati e di causare ritardi nelle partenze.

Scorte ridotte in diversi aeroporti italiani. I Notam segnalano carenze di Jet A1, quantitativi riservati ai voli di Stato, Sar e ospedalieri Dopo Brindisi, anche l’aeroporto di Reggio Calabria segnala criticità nei rifornimenti di carburante per gli aerei. Lo riporta Agi citando i nuovi Notam, i bollettini aeronautici diffusi nelle ultime ore e pubblicati anche da Desk Aeronautico. Per lo scalo pugliese il bollettino conferma che il carburante Jet A1 non è attualmente disponibile e che i quantitativi residui sono riservati esclusivamente ai voli di Stato, ai servizi Sar e ai voli ospedalieri. Ai piloti viene inoltre richiesto di programmare già dallo scalo di partenza una quantità di carburante sufficiente a coprire le tratte successive. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: «Fate rifornimento altrove». Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile. Limitazioni a Reggio Calabria e PescaraDisagi per il traffico aereo nello scalo pugliese dell’aeroporto di Brindisi, dove il carburante per gli aerei non sarà disponibile almeno fino alle... Temi più discussi: Caro carburante, dopo Brindisi limitazioni anche per l’aeroporto di Reggio Calabria; Aeroporto senza cherosene, l’alert a Brindisi. Limitazioni a Reggio Calabria, guasto a Pescara; Negli scali di Brindisi, Reggio Calabria e Pescara, carburante ridotto per gli aeromobili; Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara. Aeroporto di Brindisi in crisi carburante, disagi operativi e limitazioni anche su Reggio Calabria e PescaraStop carburante a Brindisi e rischio caro-voli: cosa sta accadendo Nello scalo pugliese dell’aeroporto di Brindisi, da oggi e almeno fino alle 12 del ... assodigitale.it Aeroporto Brindisi senza carburante, limitazioni Pescara e Reggio Calabria | Puglia nega: Nessuna emergenzaAeroporto Brindisi senza carburante per gli aerei? Puglia nega l'allarme: Nessuna emergenza. Limitazioni in quelli di Pescara e Reggio Calabria ... ilsussidiario.net L'aeroporto di Brindisi sarà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani Carburante limitato anche a Pescara e Reggio Calabria - facebook.com facebook Aeroporto senza cherosene, l’alert a Brindisi. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara x.com