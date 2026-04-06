A causa della guerra in Iran, l’aeroporto di Brindisi non avrà carburante disponibile per gli aerei fino alle 12 di domani, 7 aprile. I voli in partenza non potranno essere riforniti in questa struttura e si consiglia di effettuare il rifornimento presso altri aeroporti. Limitazioni simili sono state segnalate anche negli aeroporti di Reggio Calabria e Pescara, dove sono state adottate restrizioni temporanee.

Negli aeroporti arrivano gli effetti della guerra in Iran. L'aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i bollettini aeronautici, emessi nelle ultime ore. Viene spiegato che il carburante in quello scalo non è disponibile e si prega le compagnie di calcolare la quantità di carburante sufficiente dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive. Sono disponibili «quantità limitate» - si legge - concesse solo per voli statali, Sar e ospedalieri. Mentre altri due aeroporti italiani hanno quantità limitate di carburante, aggiungendosi a quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: «Fate rifornimento altrove». Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara

Carburante esaurito all’aeroporto di Brindisi, quasi a secco pure Pescara e Reggio Calabria: nuove restrizioni, i rischi per i voliL’aeroporto di Brindisi ha esaurito le scorte di carburante e non potrà dunque garantirne agli aerei almeno fino alle 12 di domani, martedì 7 aprile.

L’aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aereiL’aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile .

Temi più discussi: Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: Fate rifornimento altrove. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara; Raccordo aeroporto-stazione: c'è la nuova azienda. E promette di fare in fretta; Collegamento ferrovia-aeroporto, Cmc prende il controllo del cantiere e riavvia i lavori; Ripartono i lavori per il raccordo treno-aeroporto di Brindisi.

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